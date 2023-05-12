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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır Otları ve Şerbet Festivali düzenlendi

AA

Diyarbakır Otları ve Şerbet Festivali düzenlendi

DİYARBAKIR (AA) - ​​​​​​​Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince yöresel otlarla yapılan yemekler ve şerbetleri tanıtmak amacıyla "Diyarbakır Otları ve Şerbet Festivali" gerçekleştirildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Esnaf ve Sanatkar İşleri Dairesi Başkanlığınca tarihi Ongözlü Köprü'de düzenlenen festivalde, ilkbaharda yetişen otlarla yapılan yemekler ve şerbetler tanıtıldı.

Bu yıl ilki yapılan festivalde, Karacadağ etekleri ve Hevsel Bahçeleri'nde toplanan bitkiler yöresel lezzetlere dönüştürüldü ve festivale katılanlara ikram edildi.

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi Cüneyt Ateş, Mezopotamya'da yetişen otların tanıtılmasını sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.

Kayıt altına alınmamış çok fazla ot çeşidinin bulunduğunu ifade eden Ateş, "Diyarbakır'da 80 çeşit ot biliyoruz. Festivale katılım güzel oldu." dedi.




Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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