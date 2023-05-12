Diyarbakır Otları ve Şerbet Festivali düzenlendi

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DİYARBAKIR (AA) - ​​​​​​​Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince yöresel otlarla yapılan yemekler ve şerbetleri tanıtmak amacıyla "Diyarbakır Otları ve Şerbet Festivali" gerçekleştirildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Esnaf ve Sanatkar İşleri Dairesi Başkanlığınca tarihi Ongözlü Köprü'de düzenlenen festivalde, ilkbaharda yetişen otlarla yapılan yemekler ve şerbetler tanıtıldı.

Bu yıl ilki yapılan festivalde, Karacadağ etekleri ve Hevsel Bahçeleri'nde toplanan bitkiler yöresel lezzetlere dönüştürüldü ve festivale katılanlara ikram edildi.

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi Cüneyt Ateş, Mezopotamya'da yetişen otların tanıtılmasını sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.

Kayıt altına alınmamış çok fazla ot çeşidinin bulunduğunu ifade eden Ateş, "Diyarbakır'da 80 çeşit ot biliyoruz. Festivale katılım güzel oldu." dedi.













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