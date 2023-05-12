Dürümlü katliamında yaşamını yitiren 16 kişi anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dürümlü katliamında yaşamını yitiren 16 kişi anıldı

AA

Dürümlü katliamında yaşamını yitiren 16 kişi anıldı

DİYARBAKIR (AA) - Terör örgütü PKK mensuplarınca 12 Mayıs 2016'da Diyarbakır'ın Dürümlü mezrasında 15 ton patlayıcı yüklü kamyonun infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybeden 16 kişi için anma programı düzenlendi.

PKK'lı teröristlerin, Bingöl'ün Genç ilçesinde gasbettikten sonra patlayıcı yükledikleri kamyonu Dürümlü mezrasında infilak ettirdiği saldırıda yaşamını yitirenler için Tanışık Mahallesi'nde mevlit okundu, dua edildi.

Anma programına Vali Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker ve Ebubekir Bal, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, bazı siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Su, programın ardından saldırıda hayatını kaybedenlerin mezarlarını ziyaret ederek, dua etti.

- "Terör örgütünün kanlı yüzü buradadır"

Katliamda 2 kardeşi, amcası ve bazı akrabalarını kaybeden Hacı Çelebi Yaman, yaptığı açıklamada, aradan 7 yıl geçmesine rağmen acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu, hiçbir zaman dinmediğini söyledi.

Bu katliamı unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını dile getiren Yaman, "Geride 38 yetim, 9 dul ve gözü yaşlı 16 anne, ağabeyler, babalar, yeğenler ve kuzenler kaldı. Terör örgütünün kanlı yüzü buradadır. Ülke genelinde çok katliamlar olmuştur ama Tanışık köyündeki katliam gibi büyük bir katliam Türkiye'de yoktur. Terörün iç yüzünü dünyaya haykırarak göstereceğiz." diye konuştu.

- "Kürtleri katlederek mi hakkını alıyorsunuz?"

Saldırıda babasını, ağabeyini, amcasını ve yakınlarını kaybeden Mehmet Yaman da aradan yıllar geçmesine rağmen yaşadıkları acının halen taze olduğunu ifade etti.

Yaşadıkları acının tarifinin olmadığını söyleyen Yaman, "Bu acının tarifi yok. 15 ton bomba, neredeyse her bir kişiye 1 ton bomba düştü. Bu acı görülmemiş bir acıdır." ifadelerini kullandı.

Kürt halkının hakkını savunduğunu iddia eden terör örgütü PKK'nın yalan söylediğini, terör örgütünün Kürtlerin hakkını savunmadığını belirten Yaman, şöyle konuştu:

"Biz Kürt hakkını savunuyoruz' diyorlar. Sen neyi savunuyorsun? Ortada ne var? Kürt hakkını savunuyorum dedin ama gelip Kürtleri katlettin. Kürtleri katlederek mi hakkını alıyorsunuz? Ben de Kürdüm sen neden gelip bizi katlettin? Bu acıyı unutmayacağız ve unutturmayacağız. Her zaman devletimizin yanındayız. Allah'ın izniyle bu bayrak her zaman göklerde dalgalanacak. 16 kişi değil, 16 bin kişi de gitse yine de biz devletimizin yanındayız."

- Dürümlü katliamı

Bingöl'ün Genç ilçesinde gasbedip 15 ton patlayıcı yükledikleri kamyonu, 12 Mayıs 2016 gecesi Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Tanışık Mahallesi'ne getiren PKK'lı teröristler ile durumlarından şüphelenen köylüler arasında münakaşa yaşanmış, vatandaşların teröristleri köylerine almak istememesi üzerine kamyonla Dürümlü'ye hareket eden ve köylülerce takibe alındıklarını fark eden PKK'lılar, kamyonu mezra girişinde infilak ettirmişti. Patlamada, 16 kişi yaşamını yitirmiş, 23 kişi yaralanmıştı.

Hain saldırının faili turuncu kategorideki PKK'lı terörist İzzet Yiğit'in 11 Haziran 2020'de etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.

- Dava süreci

Katliamın ardından tutuklanan Burhan Taş, terör saldırısına öncülük ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 24 Haziran 2020'de "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve saldırıda 16 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle "kasten öldürmek" suçundan 17 kez ağırlaştırılmış müebbet, "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak veya el değiştirme" suçundan ise 11 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkemenin gerekçeli kararında, Taş'ın, olay günü köydeki taziyeye katılarak, bölgede keşif yaptığının belirlendiği bilgisi yer almıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır Otları ve Şerbet Festivali düzenlendi
YEREL HABERLER Diyarbakır Otları ve Şerbet Festivali düzenlendi
Diyarbakır'da baba, oğlundan nakledilen karaciğerle sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da baba, oğlundan nakledilen karaciğerle ...
Dicle Elektrik ile Dicle Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Dicle Elektrik ile Dicle Üniversitesi arasında iş ...
"Mobil Spor" ekibi Bismilli öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER "Mobil Spor" ekibi Bismilli öğrencilerle buluştu
Diyarbakır'da gece ilaçlama çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da gece ilaçlama çalışmaları başladı
Tarihi Malabadi Köprüsü'nde çevre düzenleme çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Tarihi Malabadi Köprüsü'nde çevre düzenleme ...
Babasına karaciğeri ile hayat verdi
YEREL HABERLER Babasına karaciğeri ile hayat verdi
Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, muhtarlarla bir araya ...
Diyarbakır'da öğrencilere meslek tanıtımı yapıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da öğrencilere meslek tanıtımı yapıldı
Diyarbakır'da minikler için bahar şenliği düzenlendi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da minikler için bahar şenliği düzenlendi
Diyarbakır'da yılın ilk 4 ayındaki trafik kazası istatistikleri açıklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da yılın ilk 4 ayındaki trafik kazası ...
Diyarbakır´da çocukların tehlikeli eğlencesi başladı
YEREL HABERLER Diyarbakır´da çocukların tehlikeli eğlencesi başladı
Diyarbakır anneleri "Anneler Günü"nde evlatlarına kavuşmak istiyor
YEREL HABERLER Diyarbakır anneleri "Anneler Günü"nde evlatlarına ...
Terasta yakılan mangal çatıyı tutuşturdu
YEREL HABERLER Terasta yakılan mangal çatıyı tutuşturdu
Diyarbakır'da 3 firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 3 firari hükümlü yakalandı
Adliye önündeki 1'i asker 5 kişinin yaralandığı kavgada 20 şüpheli gözaltında (2)
YEREL HABERLER Adliye önündeki 1'i asker 5 kişinin yaralandığı ...
DİSKİ'den su borcu olan abonelere yapılandırma fırsatı
YEREL HABERLER DİSKİ'den su borcu olan abonelere yapılandırma ...
Dicle Nehri´nde bulunan ceset, kayıp Mustafa'ya ait çıktı
YEREL HABERLER Dicle Nehri´nde bulunan ceset, kayıp Mustafa'ya ait ...
Diyarbakır'da Engelliler Haftası etkinliklerle kutlandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da Engelliler Haftası etkinliklerle ...
Diyarbakır'da yeni toplu taşıma güzergahı belirlendi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da yeni toplu taşıma güzergahı belirlendi
Diyarbakır'da "1. Diyarbakır Otları ve Şerbet Festivali" yapılacak
YEREL HABERLER Diyarbakır'da "1. Diyarbakır Otları ve Şerbet ...
Taksisiyle kendisini 100 metre sürükleyen şoförün bulunmasını istedi
YEREL HABERLER Taksisiyle kendisini 100 metre sürükleyen şoförün ...
Adliye önündeki 1'i asker 5 kişinin yaralandığı kavgada 20 şüpheli gözaltında
YEREL HABERLER Adliye önündeki 1'i asker 5 kişinin yaralandığı ...
Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakım üniteleri açıldı
YEREL HABERLER Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakım ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.