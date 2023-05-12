Dürümlü katliamında yaşamını yitiren 16 kişi anıldı

DİYARBAKIR (AA) - Terör örgütü PKK mensuplarınca 12 Mayıs 2016'da Diyarbakır'ın Dürümlü mezrasında 15 ton patlayıcı yüklü kamyonun infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybeden 16 kişi için anma programı düzenlendi.

PKK'lı teröristlerin, Bingöl'ün Genç ilçesinde gasbettikten sonra patlayıcı yükledikleri kamyonu Dürümlü mezrasında infilak ettirdiği saldırıda yaşamını yitirenler için Tanışık Mahallesi'nde mevlit okundu, dua edildi.

Anma programına Vali Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker ve Ebubekir Bal, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, bazı siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Su, programın ardından saldırıda hayatını kaybedenlerin mezarlarını ziyaret ederek, dua etti.

- "Terör örgütünün kanlı yüzü buradadır"

Katliamda 2 kardeşi, amcası ve bazı akrabalarını kaybeden Hacı Çelebi Yaman, yaptığı açıklamada, aradan 7 yıl geçmesine rağmen acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu, hiçbir zaman dinmediğini söyledi.

Bu katliamı unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını dile getiren Yaman, "Geride 38 yetim, 9 dul ve gözü yaşlı 16 anne, ağabeyler, babalar, yeğenler ve kuzenler kaldı. Terör örgütünün kanlı yüzü buradadır. Ülke genelinde çok katliamlar olmuştur ama Tanışık köyündeki katliam gibi büyük bir katliam Türkiye'de yoktur. Terörün iç yüzünü dünyaya haykırarak göstereceğiz." diye konuştu.

- "Kürtleri katlederek mi hakkını alıyorsunuz?"

Saldırıda babasını, ağabeyini, amcasını ve yakınlarını kaybeden Mehmet Yaman da aradan yıllar geçmesine rağmen yaşadıkları acının halen taze olduğunu ifade etti.

Yaşadıkları acının tarifinin olmadığını söyleyen Yaman, "Bu acının tarifi yok. 15 ton bomba, neredeyse her bir kişiye 1 ton bomba düştü. Bu acı görülmemiş bir acıdır." ifadelerini kullandı.

Kürt halkının hakkını savunduğunu iddia eden terör örgütü PKK'nın yalan söylediğini, terör örgütünün Kürtlerin hakkını savunmadığını belirten Yaman, şöyle konuştu:

"Biz Kürt hakkını savunuyoruz' diyorlar. Sen neyi savunuyorsun? Ortada ne var? Kürt hakkını savunuyorum dedin ama gelip Kürtleri katlettin. Kürtleri katlederek mi hakkını alıyorsunuz? Ben de Kürdüm sen neden gelip bizi katlettin? Bu acıyı unutmayacağız ve unutturmayacağız. Her zaman devletimizin yanındayız. Allah'ın izniyle bu bayrak her zaman göklerde dalgalanacak. 16 kişi değil, 16 bin kişi de gitse yine de biz devletimizin yanındayız."

- Dürümlü katliamı

Bingöl'ün Genç ilçesinde gasbedip 15 ton patlayıcı yükledikleri kamyonu, 12 Mayıs 2016 gecesi Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Tanışık Mahallesi'ne getiren PKK'lı teröristler ile durumlarından şüphelenen köylüler arasında münakaşa yaşanmış, vatandaşların teröristleri köylerine almak istememesi üzerine kamyonla Dürümlü'ye hareket eden ve köylülerce takibe alındıklarını fark eden PKK'lılar, kamyonu mezra girişinde infilak ettirmişti. Patlamada, 16 kişi yaşamını yitirmiş, 23 kişi yaralanmıştı.

Hain saldırının faili turuncu kategorideki PKK'lı terörist İzzet Yiğit'in 11 Haziran 2020'de etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.

- Dava süreci

Katliamın ardından tutuklanan Burhan Taş, terör saldırısına öncülük ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 24 Haziran 2020'de "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve saldırıda 16 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle "kasten öldürmek" suçundan 17 kez ağırlaştırılmış müebbet, "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak veya el değiştirme" suçundan ise 11 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkemenin gerekçeli kararında, Taş'ın, olay günü köydeki taziyeye katılarak, bölgede keşif yaptığının belirlendiği bilgisi yer almıştı.

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