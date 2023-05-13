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Terör örgütü PKK tarafından evlatları katledilen anneler "Anneler Günü"ne buruk giriyor

AA

Terör örgütü PKK tarafından evlatları katledilen anneler "Anneler Günü"ne buruk giriyor

DİYARBAKIR (AA) - AHMET KAPLAN - Diyarbakır'ın Dürümlü mezrasında PKK'lı teröristlerin bomba yüklü kamyonu infilak ettirdiği katliamda evlatlarını kaybeden anneler, bu yıl da Anneler Günü'nü gözü yaşlı karşılıyor.

PKK'lı teröristlerin 12 Mayıs 2016'da Bingöl'ün Genç ilçesinde gasbettikten sonra 15 ton patlayıcı yükledikleri kamyonu Dürümlü mezrasında infilak ettirdiği ve 16 kişinin yaşamını yitirdiği katliamın acısı, ilk günkü tazeliğini koruyor.

Terör saldırısında evlatlarını yitiren anneler, Anneler Günü'nü buruk karşılıyor. Saldırıda eşlerini kaybeden, çocuklarına hem annelik hem babalık yapan kadınlar da bu özel günde gözyaşı döküyor.

- "Allah hiçbir zaman hakkımızı bırakmasın"

Aynur Yaman, AA muhabirine, terör saldırısında eşi ve 15 akrabasını kaybettiğini söyledi.

Saldırının üzerinden 7 yıl geçtiğini belirten Yaman, "İlk günkü gibi acı çekiyorum. Çocuklar babalarını sora sora büyüdü. Evlilik yıl dönümü, Sevgililer Günü, saldırının yıl dönümü geldiğinde o günlerde daha çok acı çekiyoruz. Acımız aynı, geçmiyor." ifadelerini kullandı.

Yaman, eşinin her Anneler Günü'nde kendisine çeşitli hediyeler aldığını anlattı.

Her Anneler Günü'nde eşinin yolunu gözlediğini dile getiren Yaman, "Artık eşim yok ama hala kabullenemiyorum. Eşimin ardından 7 çocuğum yetim kaldı, Allah hiçbir zaman hakkımızı bırakmasın. Ben 7 yıldır 7 yetime bakmakla yükümlüyüm. Yaşadığım üzüntü nedeniyle diyabet hastası oldum. Eşimin yokluğu hem beni hem de çocuklarımı sarsıyor. Hiçbir zaman hakkımızı helal etmiyoruz." diye konuştu.

- "Hiçbir şey evlat kadar tatlı değil"

Anne Safiye Yeşil de Kürtçe, saldırıda 20 yaşındaki oğlu Emrullah'ın hayatını kaybettiğini belirterek, "Oğlumu her gün düşünüyorum. Hiçbir zaman unutamıyorum. Hiçbir şey evlat kadar tatlı değil. Her arife gününde kıyafet almaya giderdi. Şimdi de her arife günü oturup ağlıyorum." dedi.

Oğlunun kendisini ve kardeşlerini çok sevdiğini anlatan Yeşil, şöyle devam etti:

"Evladım her Anneler Günü'nde elimi öper ve bana sarılırdı. Oğlumun acısını hiçbir zaman unutmayacağım. Bu saldırıyı yapanlardan Allah evladımın hakkını alsın. Çocuklar yetim kaldı, kadınlar eşsiz, aileler sahipsiz kaldı. Annelerin yüreği her gün yanıyor. Nereye gidersen git, bu acı senden ayrılmıyor. Evladım için her gün ciğerim yanıyor fakat Anneler Günü'nde daha fazla yanıyor."

Saldırıda 3 oğlu ve torununu kaybeden Muhterem Yaman ise torunlarının yetim, gelinlerinin ise genç yaşta dul kaldığını söyledi.

Oğullarından birinin nişanlı olduğunu ve nişanlısının hala evlenmediğini dile getiren Yaman, şunları kaydetti:

"Hiçbir zaman acıları yüreğimden çıkmıyor. Anneler Günü geldiğinde yüreğim yanıyor. Allah'tan sabır vermesi için dua ediyorum. Oğullarım Anneler Günü'nde bana kıyafet, ayakkabı, yüzük alırlardı. Çocuklarım beni severdi. 7 yıldır yüreğime yerleşen keder çıkmıyor. Benim için Anneler Günü yok. Gittiğim her yerde gözümden yaş akıyor. Yaşadığım müddetçe kederleri bitmeyecek, çocuklarımın kederinden öleceğim."

- Saldırının faili PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmişti

Bingöl'ün Genç ilçesinde gasbedip 15 ton patlayıcı yükledikleri kamyonu, 12 Mayıs 2016 gecesi Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Tanışık Mahallesi'ne getiren PKK'lı teröristler ile durumlarından şüphelenen köylüler arasında münakaşa yaşanmıştı. Vatandaşların, teröristleri köylerine almak istememesi üzerine kamyonla Dürümlü'ye hareket eden ve köylülerce takibe alındıklarını fark eden PKK'lılar, aracı mezra girişinde infilak ettirmişti. Patlamada, 16 kişi yaşamını yitirmiş, 23 kişi yaralanmıştı.

Hain saldırının faili turuncu kategorideki PKK'lı terörist İzzet Yiğit'in 11 Haziran 2020'de etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.

- Dava süreci

Katliamın ardından tutuklanan Burhan Taş, terör saldırısına öncülük ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada, 24 Haziran 2020'de "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve saldırıda 16 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle "kasten öldürmek" suçundan 17 kez ağırlaştırılmış müebbet, "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak veya el değiştirme" suçundan ise 11 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

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