Diyarbakır'da suç örgütü operasyonunda 16 zanlı tutuklandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 9 Mayıs'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 21 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen 21 şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Başka suçtan cezaevinde bulunan suç örgütünün elebaşı R.B'nin aralarında bulunduğu 9 şüpheli de cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla hakim karşısına çıktı.

Zanlılardan aralarında R.B'nin de bulunduğu 16'sı tutuklandı, diğerleri adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Suç örgütünün kasten öldürme, silahla yaralama, silahlı tehdit, 6136 Sayılı Kanuna muhalefet ile kasten yaralama suçlarını işleyerek ilçe sakinleri ve esnaf üzerinde korku, baskı ve infial ortamı oluşturdukları, sokak aralarında "torbacı" tabir edilen örgüt üyeleri marifetiyle uyuşturucu satışı ve dağıtımı yaptırdıkları, bölgede uyuşturucu satışında tekel olmak amacıyla rakip gördükleri ve hakimiyet kurmak istedikleri uyuşturucu suç gruplarına yönelik eylemlerinde çelik yelek giyerek uzun namlulu silahlarla çatışmaya girdikleri ve kullandıkları uzun namlulu silahları polisin ele geçirmesini önlemek amacıyla toprağa gömdükleri belirlenmişti.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, uzun namlulu silah, otomatik silah, 6 ruhsatsız tabanca, 2 balistik çelik yelek, 18 şarjör, 400 fişek, 2 kilo 50 gram esrar, 11 kilo 50 gram skunk, 4 bin 700 uyuşturucu hap ve 4 hassas terazi ele geçirilmişti.

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