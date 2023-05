Yenişehir Belediyesinden Anneler Günü etkinliği

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesince Anneler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çocuk Yaşam Parkı'nda eğitim gören çocuklara yönelik düzenlenen etkinlikte anne ve çocuklarının birlikte çektirdiği fotoğraflar çerçeveletilerek kendilerine hediye edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Beşikci, Anneler Günü'nün özel bir gün olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yaşlarda çocuklarımıza aile kültür donanımı kazandırılırsa ileride vatanımızı, milletimizi seven ve en önemlisi değerlerine saygı duyan, kıymet veren bireyler olarak karşımıza çıkacaklar. Annelerimiz her zaman duaları ve destekleriyle yanımızda olmayı başarıyor. Sadece bu özel günde değil her gün onların bizim için önemli olduğunu göstermemiz gerekiyor."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.