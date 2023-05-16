Diyarbakır'da Yenidoğan Canlandırma Programı kapsamında eğitim düzenlendi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Sağlık Müdürlüğünce 10-12 Mayıs'ta Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) kapsamında eğitim düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, doğumda gelişebilecek ölümleri en aza indirebilme konusunda önemli olan Yenidoğan Canlandırma Programı uygulama eğitimi kurumun eğitim salonunda gerçekleştirildi.



Üç gün süren eğitime, kamu üniversitesi hastanelerinden 11 hekim, 3 ebe, 6 hemşireden oluşan 20 sağlık çalışanı katıldı.

Yazılı ve uygulamalı sınavın değerlendirilmesi sonucunda başarılı olan kursiyerlere, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Hidayet Bakaç ve eğitmenler tarafından sertifika verildi.





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