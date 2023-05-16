Diyarbakır'da depremzedelere beyaz eşya desteği

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi depremde evleri hasar gören 230 depremzede vatandaşa beyaz eşya desteğinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Belediyesi ilçedeki depremzede vatandaşlara desteklerini sürdürüyor.

Bu kapsamda depremde evi yıkılan ve ilçeye yerleşen 230 vatandaşa buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın, elektrikli süpürge gibi eşya desteği sağlandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.