Diyarbakır'da 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 11 zanlı tutuklandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde adliye önünde çıkan, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 20 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Bismil Adliyesi önünde 10 Mayıs'ta aralarında önceden husumet bulunan iki aile bireyleri arasında çıkan, 1'i asker 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kavgaya karıştığı iddiasıyla 20 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerin üzerinde 4 ruhsatsız tabanca, 2 bıçak ve 3 sopa ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları savcılıkça ifadeleri alınarak sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



Bu kişilerden 11'i hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.



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