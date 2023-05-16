Diyarbakır'da "Mesleki Beceri Seferberliği İş Birliği Protokolü" imzalandı.

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DİYARBAKIR (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye Temsilciliğince "Mesleki Beceri Seferberliği İş Birliği Protokolü" imzalandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, protokol ile hayata geçirilen "Mesleğim Hayatım İş ve Staj Programı" uygulaması kapsamında öğrencilerin işletmede mesleki eğitim alması ve mezun öğrencilerin istihdam olanaklarının desteklenmesi amaçlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF arasındaki çalışma planına uygun olarak, "Mesleğim Hayatım Portalı"nın farkındalığını artırmak için TOBB üyesi firmalarda öğrencilere mesleki eğitim verilecek.



Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler, portal üzerinden özgeçmiş oluşturarak staj ve iş ilanlarına başvuru yapabilecek. Mezun öğrenciler ise özgeçmiş yükleyerek ve iş ilanlarına başvuru yaparak istihdam olanaklarına erişebilecek. İşletmeler de portalda kayıt olup stajyer/mezun öğrencilere yönelik ilanlar verebilecekler.

Portal, tamamen ücretsiz hizmet verecek olup işletme ve stajyer/mezun eşleşmesi zaman kısıtlaması olmadan yapılabilecek.

Kayıtlı ve mezun öğrenciler ve işletmeler, https://mhbasvuru.meb.gov.tr sitesi üzerinden kayıt yapabilecek.

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