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Diyarbakır'da eniştesini silahla öldüren kişi gözaltına alındı

AA

Diyarbakır'da eniştesini silahla öldüren kişi gözaltına alındı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da eniştesini silahla vurarak öldüren şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

V.A. ile önceki gün Şehitlik Mahallesi 41. Sokak'taki evine gittiği eniştesi Özcan Kılıç (40) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.A. Kılıç'a tabancayla ateş açtı.

Saldırıda yaralanan Kılıç, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kılıç'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Silahlı saldırıyla ilgili V.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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