Diyarbakır'da özel gereksinimli bireylere tekerlekli sandalye ve işitme cihazı desteği

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde belediye tarafından özel gereksinimli bireylere akülü tekerlekli sandalye, işitme cihazı ve hasta yatağı desteği sunuldu.

Yenişehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Yanıbaşınızdayız" projesi ve "Yaşlı Destek Programı (YADES)" kapsamında ilçedeki özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçları karşılanıyor.

Bu kapsamda Engelsiz Yaşam Merkezi önünde düzenlenen programda, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünce özel gereksinimli bireylere ihtiyaçları doğrultusunda 14 akülü tekerlekli sandalye, 12 tekerlekli sandalye, 4 işitme cihazı ve 2 hasta yatağı hediye edildi.

Programda konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, özel gereksinimli bireylerin taleplerini karşılama gayretinde olduklarını belirtti.

Bu çalışmaların devamının da geleceğini ifade eden Beşikci, "Belediye olarak 2023 yılı itibarıyla sosyal yardımlara ve engelli bireylerimizin engellerini yok etmek adına atacağımız adımlara ayırdığımız bütçe 300-400 milyonu buldu. Bu hizmetlerin gecikmeli de olsa sizlerle buluşmasına katkım olduysa bu benim için büyük bir mutluluk." dedi.

Programa, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Yasemin Ensari, Kültür ve Sosyal işler Müdürü Remzi Tekin, Diyarbakır Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Güler İnal, Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Levent Baykara, Altınokta Körler Derneği Şube Başkanı Mehmet Akif Karakaş ve özel gereksinimli bireyler ile aileleri katıldı.









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