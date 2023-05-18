Diyarbakır'da firari 2 hükümlü yakalandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yürütülen çalışma kapsamında, hakkında "tahsis gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 21 yıl 9 ay ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E.T. ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.





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