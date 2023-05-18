Diyarbakır'da baba ve oğlu, damatlarını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da damatlarını öldürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan baba ve oğlu, tutuklandı.

Merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik mahallesi 41. Sokak'ta 16 Mayıs'ta evinde eniştesi Özcan Kılıç'ı (40) tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan V.A. ve babası M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler, tutuklandı.



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