Diyarbakır'da devrilen minibüsteki 7 kişi yaralandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 21 ADB 500 plakalı yolcu minibüsü, Diyarbakır-Mardin kara yolunda şarampole devrildi.



Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.









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