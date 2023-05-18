"Geçmişten Günümüze Uluslararası Ergani Sempozyumu" kitaplaştırıldı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valiliği, Dicle Üniversitesi, Büyükşehir Belediyesi, Ergani Kaymakamlığı ve Ergani Belediyesi'nin işbirliğiyle düzenlenen "Geçmişten Günümüze Uluslararası Ergani Sempozyumu"nda elde edilen veriler kitaplaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ergani Belediyesi işbirliğiyle hazırlanan ilçenin tarihi, kültürünü en kapsamlı şekilde anlatan ve kayıt altına alan veriler kitap olarak basıldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Kaymakam Ahmet Karaaslan'ı makamında kabul ederek kitapların hayırlı olması temennisinde bulundu.

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