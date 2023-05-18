Diyarbakır'da üreticilere arılı kovan ve yem bitkisi dağıtıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da üreticilere farklı hibe oranlarıyla arılı kovan, yem bitkisi ve şeker verildi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bahçesinde arılı kovan, yem bitkisi ve şeker dağıtımı için düzenlenen törende, kentin tarım, ticaret, turizm, sanayi ve hayvancılık sektörlerinde önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Su, kentin potansiyelinin daha da gelişmesi için devlet, hükümet, bakanlıklar ve büyükşehir belediyesi olarak projeler geliştirdiklerini anlattı.

"Türkiye'de hayvancılık konusunda ilk üçe giren illerden bir tanesiyiz. Hem büyükbaş hayvan varlığı hem küçükbaş hayvan varlığı olarak oldukça önemli bir potansiyelimiz var" diyen Su, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hayvancılığın geliştirilmesi için yem en önemli unsuru teşkil ediyor. Maliyetlerde de önemli bir unsuru yem teşkil ediyor. Bu anlamda yem bitkilerinin ekimi çok çok önemli. Biz de ilimizde hem fiğ hem yonca hem de silajlık mısır ekiminde çiftçilerimizi destekliyoruz. İlimizde son 4 yılda yem bitkilerini desteklemek üzere 12,5 milyon lira değerinde çiftçimize destek sağladık. İnşallah bundan sonra da bakanlık olarak, valilik olarak, büyükşehir belediyesi olarak desteklerini sağlamaya devam edeceğiz."

İlin aracılık sektörü bakımından da önemli bir potansiyele sahip olduğunu dile getiren Vali Su, şunları kaydetti:



"İlimizde 20 yıl önce yaklaşık 30 bin kovanımız vardı. Bugün geldiğimiz noktada yaklaşık 900'a yakın çiftçimiz arıcılıkla iştigal ediyor ve 150 binin üzerinde kovana erişmiş durumdayız. O yüzden biz bunun daha da gelişmesi için projeler oluşturuyoruz. İşte onlardan bugün birini gerçekleştiriyoruz. GAP İdaremiz ve Büyükşehir Belediyemiz olarak şimdi yaklaşık 9,5 milyon lira değerinde bir projeyi hayata geçiriyoruz."

Kadın ve gençlere yönelik projelere ağırlık verdiklerini belirten Su, "Bu çerçevede arılı kovan dağıtımında da 18-40 yaş arası gençlerimize bunları veriyoruz ki onlar da kendilerini geliştirsinler, yeni iş, istihdam alanı kendilerine oluşturmuş olsunlar. İnşallah ben bu kardeşlerimizin çok kısa zamanda bunları daha da geliştireceğine ilimizin bal üretimine çok önemli katkı sağlayacaklarına inanıyorum." diye konuştu.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hasan Maral ve Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ortaklığında yüzde 70'i hibeli "Diyarbakır Kırsalında Arıcılığın Geliştirilmesi Üretimi ve İstihdamın Artırılması Projesi" kapsamında 162 yetiştiriciye 4 bin 50 arılı kovan ile Tarım ve Orman Bakanlığının yüzde 100'ü hibeli "Mera Islah ve Amenajman Projesi" kapsamında 11 ton yem bitkisi ve depremde zarar gören arı yetiştiricilerine 605 ton şekerin dağıtımı yapıldı.

Programa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, kamu kurum temsilcileri ve üreticiler de katıldı.

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