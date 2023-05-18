Diyarbakır'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Kurban eti bozulur mu, nasıl saklanmalı?

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, olaya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Sur ilçesinde Diyarbakır-Silvan kara yolundaki köprünün altında iki grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada İ.Ç, yaralandı.

Yaralı İ.Ç, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı.



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