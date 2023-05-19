Doğu ve Güneydoğu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

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DİYARBAKIR (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Diyarbakır, Elazığ, Batman, Mardin, Siirt, Bingöl ve Şırnak'ta törenler düzenlendi.

Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesindeki Selahaddin-i Eyyübi Kent Meydanı'nda İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Etkinlikte, halk oyunları, arbane, karate, tekvando ve jimnastik gösterisi yapıldı, öğrenciler tarafından şiir ve Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi okundu.

Jimnastik gösterisinin ardından bir sporcu öptüğü Türk bayrağını Vali Ali İhsan Su'ya sundu. Vali Su da bayrağı öperek teslim aldı.

Vali Su, törenin sonunda farklı branşlardaki milli sporculara ödül verdi.

Su, daha sonra meydanda gençlik merkezleri tarafından açılan stantları gezdi, sporcularla masa tenisi oynadı, bilek güreşi yaptı.

Programa, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçe kaymakamları, askeri erkan, kamu kurum temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Elazığ

Elazığ'da Valilik Meydanı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, alandaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Eren, törende, "Kurtuluş Savaşı'nın en zor yıllarında Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bize çok zengin bir ülkeyi emanet etti. Ülkemiz gün geçtikçe güçleniyor. Gençlerimiz bilimde, TÜBİTAK, TEKNOFEST gibi birçok bilimsel projelerde çok iyi yerlere geliyor. Uluslararası düzeyde gençlerimiz projeler üretmeye başladı. Bunun meyvelerini de alıyoruz." diye konuştu.

- Batman

Batman Valiliği bahçesinde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Şafi Özperk, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Atatürk Parkı'nda devam eden kutlamada, Vali Ekrem Canalp, Gençlik Merkezi tarafından hazırlanan spor stantlarını gezdi.

Törende, halk oyunları gösterisi yapıldı, çeşitli kategorilerde düzenlenen yarışmalarda derece elde eden gençlere hediyeler verildi.

Törene, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İhsan Kaplan, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahingöz, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, kurum amirleri, siyasi parti yetkilileri ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.

- Mardin

Mardin'de Hükümet Konağı'nda düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda devam etti.

Öğrencilerin şiirler okuduğu, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı törende, halk oyunları ekibi, tekvando, karate ve wushu takımları gösteri sundu, koşu yarışması yapıldı.

Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verildiği törene, Vali Mahmut Demirtaş, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hikmet Yokarıbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

- Bingöl

Bingöl'de, kutlamalar kapsamında öğrenciler ve vatandaşlar, Türk bayrağıyla Valilik önünden Şehir Stadyumu'na yürüdü.

Şehir Stadyumu'nda düzenlenen törende, halk oyunları ekipleri ve sporcular tarafından gösteri sunuldu.

Vali Yardımcısı Engin Tok ve Belediye Başkanı Erdal Arıkan tarafından çeşitli yarışmalarda dereceye giren sporculara ödül verildi.

- Şırnak

Şırnak'ta Gençlik ve Spor Salonu'nda yapılan etkinlik İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, burada günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Etkinlikte, halk oyunları, şiir ve jimnastik gösterisi yapıldı.

Vali Osman Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal, basketbol, voleybol ve badminton dallarında dereceye giren öğrencileri kupa ve madalya verdi.

Bilgin, daha sonra salonda gençlik merkezleri tarafından açılan stantları gezdi.

Törene, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, askeri erkan, kamu kurum temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Siirt

Siirt'te Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda devam eden törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Gençlik adına konuşmanın yapıldığı törende, şiirlerin okunmasının ardından jimnastik, tekvando ve judo gösterisi sunuldu.

Törende halk oyunları gösterileri ilgi gördü.

Şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu tarafından ödülleri verildi.

Törene, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Obut, İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Altay, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, Siirt Baro Başkanı Muhammed Alptekin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, kamu kurum ile sivil toplum kuruluşların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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