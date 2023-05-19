Diyarbakır annelerinin oturma eylemi kararlılıkla sürüyor

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DİYARBAKIR (AA) - Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1356. gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla bekleyişini sürdüren annelerden Bedriye Uslu, oğlu Mahmut'a kavuşmak için eylemine kararlıkla devam edeceğini söyledi.

Uslu, "Çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz. Kararlıyız. Gözümüz yollarda. Yeter, bu çilemiz bitsin artık." dedi.

Anne Uslu, evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Baba Necmettin Biçer de kızı Gülcan'a kavuşma ümidiyle oturma eylemini sürdürdüğünü belirtti.

Evladını çok özlediğini söyleyen Biçer, eyleme sonuna kadar devam edeceğini kaydetti.

Biçer, kızının güvenlik güçlerine teslim olmasını istedi.

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