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Diyarbakır'da depremzede çocuklar için Uçurtma Şenliği düzenlendi

AA

Diyarbakır'da depremzede çocuklar için Uçurtma Şenliği düzenlendi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar Belediyesince 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla, konteyner kentte kalan depremzede çocuklar için Uçurtma Şenliği gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, evleri yıkılan ya da ağır hasar görenler için AFAD koordinatörlüğünde merkez Kayapınar ilçesinde yapılan konteyner kentte barınan afetzede çocuklara yönelik uçurtma şenliği yapıldı.

Etkinliğe, yaklaşık 400 çocuk katıldı.

Depremzede çocuklardan Senem Yakut (11), etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederek, "Çok mutluyuz. Arkadaşlarla uçurtma uçurduk." diye konuştu.

Sırma Yakut (13) ise evlerinin hasar görmesinden dolayı konteyner kentte kaldıklarını belirterek, bu tür etkinliklerin devam etmesini istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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