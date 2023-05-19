Diyarbakır'da depremzede çocuklar için Uçurtma Şenliği düzenlendi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar Belediyesince 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla, konteyner kentte kalan depremzede çocuklar için Uçurtma Şenliği gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, evleri yıkılan ya da ağır hasar görenler için AFAD koordinatörlüğünde merkez Kayapınar ilçesinde yapılan konteyner kentte barınan afetzede çocuklara yönelik uçurtma şenliği yapıldı.

Etkinliğe, yaklaşık 400 çocuk katıldı.

Depremzede çocuklardan Senem Yakut (11), etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederek, "Çok mutluyuz. Arkadaşlarla uçurtma uçurduk." diye konuştu.

Sırma Yakut (13) ise evlerinin hasar görmesinden dolayı konteyner kentte kaldıklarını belirterek, bu tür etkinliklerin devam etmesini istedi.

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