Diyarbakır'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Ölenler ve yaralılar var! Otomobil göle uçtu!

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da takla atan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 FNP 042 plakalı otomobil, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun Kantar Köprülü Kavşağı altında kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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