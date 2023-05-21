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Diyarbakır'da açılan ünitede ileri derece cerrahi gerektiren diş tedavileri yapılıyor

AA

Diyarbakır'da açılan ünitede ileri derece cerrahi gerektiren diş tedavileri yapılıyor

DİYARBAKIR (AA) - MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi bünyesinde açılan üniteyle özellikle çocuk ve engellilerin ileri derece cerrahi gerektiren diş tedavilerinin yerinde yapılması sağlandı.

DÜ Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi bünyesinde Genel Anestezi Ünitesi ve Yataklı Servis yaklaşık 3 ay önce hizmete girdi.

Ünite sayesinde hastaların ileri derece cerrahi gerektiren tüm çene yüz bölgesi kırıkları, tümör ve geniş yayılım gösteren kist ameliyatları, lokal anesteziyle tedavisi mümkün olmayan diş çekimi, dolgu ve kanal tedavileri yapılıyor.

- Öncelik çocuk ve engelli hastalar

DÜ Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Belgin Gülsün, AA muhabirine, hastanelerinin sadece Diyarbakır değil, bölge illerine de hizmet verdiğini anlattı.

Yaklaşık 3 önce açılan ünitede hastaların tedavisinin yapıldığını ifade eden Gülsün, şöyle konuştu:

"Bizim için öncelikli olan çocuk ve engelli hastalarımız var. Kendimize ait yerimiz olmadığı için daha çok batı illerine gidiyorlardı. Bu konuda çok mağdur olduklarının farkındaydık. Amacımız bu hastalarımızın bölgemizde tedavi görmeleriydi. Ünite ile bunu sağladık. Şu an yoğun bir talep var çünkü burada tüm işlemler illeri cerrahi olarak yapılıyor. Bölgede kendine ait ameliyathanesi olan ilk fakültesi hastanesiyiz. Bu bizim için gurur verici."

Gülsün, "Vatandaşlarımızı başka şehirlere gitmelerine gerek kalmadan hastanemizde tedavi etmekten mutluluk duyarız. Tedavi için hastalarımızı bekliyoruz." dedi.

Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Utku Nezih Yılmaz ise ünite sayesinde hastaların batı illerine sevkinin önüne geçildiğini, bölgeye hitap edecek şekilde sağlık hizmeti sunulduğunu söyledi.

4 yaşındaki oğlunun tedavisi için hastaneye başvuran anne Tuba Barca ise çocuğunun çenesinde kemik tümörü bulunduğunu, tedavisinin ileri derece cerrahi müdahale gerektirdiğini dile getirdi.

Bu tedavinin Diyarbakır'da yapıldığını öğrenince mutlu olduklarını ifade eden Barca, "Doktorlarla konuştuk, yer ayarladık, İstanbul'a gidecektik. Sonra burada yapıldığını öğrendik. Çok mutlu oldum. Çocuğum burada ameliyat oldu. Şimdi sağlığı iyi. Teşekkür ederiz." diye konuştu.

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