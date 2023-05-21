Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesinin yol bakım çalışmaları sürüyor

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi ekiplerince ilçedeki yolların daha konforlu hale getirilebilmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçenin Güvendere Mahallesi'nde malzeme serimini sürdürürken, Şehitlik Mahallesi'nde de kaldırım ve parke düzenleme çalışması yürütüyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, vatandaşlardan gelen talepleri dikkate aldıklarını belirterek, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçede gerekli görülen ve talep edilen tüm yollarda çalışma başlattığını ifade etti.







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