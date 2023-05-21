Diyarbakır'da depremzede çocuklar için "masal atölyesi" etkinliği yapıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Kayapınar Belediyesince, konteyner kentte aileleriyle yaşayan depremzede çocuklar için "masal atölyesi" etkinliği gerçekleştirildi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayapınar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünce düzenlenen etkinliğe depremden etkilenen 350 çocuk aileleriyle katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, çocukların bu etkinlikler sayesinde duygularını en güzel şekilde ifade edebilecekleri bir ortam bulduklarını belirtti.



Karaman, "Onların biraz olsun yüzünü güldürebilmek bizim için çok önemliydi. Masallarla yolculuk yapmaya çalıştık. Umarım onlar için güzel bir anı olur ve dilerim ki bu günler geride kalır. Birlik ve beraberlik içerisinde bu günleri de atlatacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.







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