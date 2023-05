Depremde hayat kurtaran Kulp Belediyesi Arama Kurtarma ekibi eğitime devam ediyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde belediye bünyesinde ocak ayında oluşturulan arama kurtarma ekibi teorik eğitimin ardından 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentte görev aldı.



Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet'in talimatıyla İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinesinde, olası doğal afetlerde görev almak üzere gönüllü 24 personelin katılımıyla ocak ayında Kulp Belediyesi Arama Kurtarma (KUBAK) ekibi oluşturuldu.

Teorik eğitimi 2 haftada tamamlayan KUBAK ekibi 6 Şubat'taki depremlerin hemen ardından harekete geçti.

Ekip ilçede olumsuz bir durum yaşanmadığının tespit edilmesi üzerine depremin yıkıma neden olduğu Diyarbakır'a hareket etti.

Kente ulaşan 18 kişilik KUBAK ekibi Ofis Semtinde yıkılan Sözel Apartmanı'nın enkazında AFAD ve diğer ekiplerle arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Kentte yıkılan iki binada çalışma yürüten ekip, arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından ilçeye döndü.

Uygulamalı eğitimleri zaman zaman sürdüren KUBAK ekibi olası bir afet ve acil durumda sahada görev yapmak üzere hazır bekliyor.

- "Ekibimizle gurur duyduk"

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, AA muhabirine, ilçenin birinci derece deprem kuşağında yer aldığını belirterek, AFAD İl Müdürlüğü ile depremlerden bir ay önce gönüllü belediye çalışanlarından oluşan 24 kişilik arama kurtarma ekibi kurduklarını söyledi.

"6 Şubat'taki depremlerden önce arkadaşlarımız teorik eğitimleri tamamlamıştı." diyen Gözlet, 6 Şubat'taki depremlerin ardından ekipte görev alan personelin arama kurtarma çalışmalarına katılarak hayırlı bir işe vesile olmanın mutluluğunu yaşadığını aktardı.

Ekibin, depremin 122. saatinde Kulplu bir vatandaşın enkazdan sağ kurtarılmasına katkı sunduğunu dile getiren Gözlet, bundan hem gurur hem de mutluluk duyduklarını kaydetti.

Gözlet, "Her kurtarılan can ve her atılan adım, umutla bekleyen vatandaşlarımızın yanında olmak bizim için ayrı bir gurur vesilesiydi. Arkadaşlarımız fedakarca çalıştı, onlara teşekkür ediyoruz. Ekibimizle gurur duyduk. Ülkemizin ve dünyanın herhangi bir yerinden talep olması durumunda hazır bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

- "Ekibi daha da büyüteceğiz"

KUBAK ekip sorumlusu Musa Bulut ise ekibe katılım için kamu kurumlarından ve vatandaşlardan yoğun talep geldiğini, yurt içi ve yurt dışında görev almaya hazır olduklarını kaydetti.

Bulut, "Depremle uyanır uyanmaz ailelerimizi güvenli bir yere aldık, akabinde ilçeden ayrılıp Diyarbakır'daki Sözel Apartmanı enkazında çalışmalarımıza başladık. Arkadaşlarımızla ilk tecrübe alanımızdı ama başarılı bir performans sergilediler. 9 günlük arama kurtarma çalışmalarında 2 vatandaşımızın kurtarılmasında arkadaşlarımız aktif rol aldı. Tecrübe noktasında çok iyi kazanımlar elde ettik. Ekibi daha da büyüteceğiz, sayımızı artıracağız." ifadelerini kullandı.



Ekip üyesi Kulp Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Şaban Tel, enkaz altından çıkarılan insanları gördüğünde yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

Kurtarma çalışmalarında hissettiklerini anlatmaya kelimelerin yetmediğini belirten Tel, "Dünyanın neresinde bir afet olursa gitmeye gönüllüyüz." dedi.











