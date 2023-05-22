DİSKİ atıklar nedeniyle tıkanan kanalizasyon hatlarında çalışma yürütüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, atıklar nedeniyle tıkanan kanalizasyon hatlarında çalışma yürütüyor.



Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, atık nedeniyle tıkanan kanalizasyonları vidanjörle açarak sistemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor.

Kayapınar ilçesinde yürütülen çalışmaları denetleyen DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, kanalizasyon şebekesinde 116 kişiden oluşan 22 ayrı ekip halinde vardiyalı sistemle 7 gün 24 saat esasına uygun şekilde çalıştıklarını söyledi.

Tutşi, "Hemşehrilerimizin sağlığını korumak için içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon şebekelerimizde bakım ve onarım çalışmalarını gece gündüz demeden yürütüyoruz. Ekiplerimiz, eksikleri anında tespit ederek sorunları çözüme kavuşturuyor. Sistemin tam randımanlı çalışması için kanalizasyon hatlarına evsel atık ve hafriyat atılmamalı." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.