Diyarbakır'da Bilgievleri ve Akademi Liselerde seri deneme sınavları başladı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde eğitimlerine devam eden Bilgievleri ve Akademi Liselerde seri deneme sınavları başladı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı faaliyet yürüten Bilgievleri ve Akademi Liselerde, sınavlara kısa süre kala Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı ile Temel Yeterlilik, Alan Yeterlilik Sınavlarına hazırlanan 1250 öğrenciye seri deneme setleri hazırlandı.

Program doğrultusunda 8. sınıf Bilgievi öğrencileri 12 deneme sınavına, 12. sınıf ve lise mezunu olan Akademi Lise öğrencileri ise 20 seri deneme sınavına katılacak.

Deneme sınavları süresince branş eğitmenlerinin yanı sıra psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri ile de öğrencilere destek sunulacak.



Bilgievlerinde eğitim alan ve bu yıl mezun olacak 650 öğrenci 4 Haziran'da LGS sınavına katılacak.

Akademi Liselerde eğitim alan 12. sınıf ve liselerden mezun olacak olan 600 öğrenci de 17-18 Haziran'da TYT ve AYT sınavına katılacak.

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