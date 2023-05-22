Diyarbakır'da Dünya Süt Günü kutlandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, "Dünya Süt Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğrencilere süt ikram etti.

Büyükşehir Belediyesi, Dünya Süt Günü'nde sütün faydalarını anlatmak, günün anlam ve önemini vurgulamak amacıyla etkinlik düzenledi.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı gıda kontrol ekipleri Sur ilçesindeki İsmet Paşa İlkokulunu ziyaret ederek, öğrencileri bilgilendirdi.



Öğrencilere süt ikram eden ekipler ayrıca vatandaşların güvenli gıdaya ulaşması amacıyla yürüttükleri denetleme çalışmalarıyla ilgili de öğrencilere bilgi verdi.



Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin belirlenen program dahilinde kentte okul ziyaretlerini sürdüreceği belirtildi.

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