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Diyarbakır'da depremde ağır hasar gören 400 binanın yıkımına başlanacak

AA

Diyarbakır'da depremde ağır hasar gören 400 binanın yıkımına başlanacak

DİYARBAKIR (AA) - ÖMER YASİN ERGİN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Diyarbakır'daki 400 ağır hasarlı binanın yıkımına yakında başlanacak.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Diyarbakır'da, Valilik, AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, kaymakamlık ve ilçe belediyeleri koordinasyonunda depremde çöken ve acil yıkım kararı verilen binaların yıkım ile hafriyat kaldırma çalışmaları yapıldı.

Şu ana kadar acil yıkım kararı verilen 57 binada çalışmalar tamamlandı, hafriyatı kaldırıldı.

- Yıkım çalışmalarının 3 ayda tamamlanması planlanıyor

Ağır hasarlı yapıların yıkılması için Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına (YİKOB) devredilen çalışmalar da sürüyor.

Bu kapsamda merkez Kayapınar, Yenişehir, Bağlar ve Sur ilçelerindeki 1277 ağır hasarlı binadan itirazı bulunmayan 400'ünün yıkılması için ihale yapıldı.

Yakında başlanacak yıkım çalışmasıyla beraber kalan 877 binanın yıkımı için de itiraz sürecinin ardından ihaleye çıkılacak.

İhale işlemlerinin tamamlanmasının ardından toplam 1277 ağır hasarlı binanın yıkım çalışmalarının 3 ayda tamamlanması planlanıyor.

Vali Yardımcısı ve YİKOB Başkanı Abdullah Çiftçi, AA muhabirine, deprem nedeniyle kentte 6 binanın yıkıldığını, 411 kişinin hayatını kaybettiğini, 250 kişinin de enkazdan kurtarıldığını anımsattı.

Depremin ilk anından itibaren Valilik, Büyükşehir Belediyesi, kamu kurum ve kuruluşlarıyla depremzedelerin mağduriyetini gidermek amacıyla yoğun çalışma içine girdiklerini belirten Çiftçi, depremde yıkılan ve acil yıkılacak binaların hafriyatının kısa sürede kaldırıldığını söyledi.

Hafriyatın düzenli şekilde döküm sahasına taşındığını aktaran Çiftçi, ayrıştırma işlemlerinin ardından bulunan malzemelerin hak sahiplerine teslim edildiğini hatırlattı.

Daha sonra ağır hasarlı yapıların yıkım sürecini başlattıklarını ifade eden Çiftçi, şu bilgileri verdi:

"Kent merkezinde yıkılması gereken ağır hasarlı 1277 binamız var. İtirazsız, itiraz gelmeyen 400 binanın yıkımını çok kısa sürede tamamlayacağız. Kalan binalarla ilgili de hukuki kesinleşmeler, ilanlar gerçekleştikten sonra ihaleyle yıkım süreçlerine başlayacağız. Merkezdeki bütün ilçelerimizde önümüzdeki hafta içerisinde başlamayı ve en geç 3 ay içerisinde yıkımı bitirmeyi hedefliyoruz."

Merkez 4 ilçenin dışındaki ilçelerde kaymakamların başkanlığında oluşturulacak komisyonlar ile ağır hasar gören yapıların yıkım işlemlerinin yapılacağını bildiren Çiftçi, hedeflerinin bu süreci en hızlı şekilde tamamlamak olduğunu kaydetti.

- "Diyarbakır'da depremden kaynaklı barınma sorunumuz yok"

Depremin ilk anından itibaren vatandaşların barınmalarıyla ilgili bir sorunla karşılaşmadıklarını belirten Çiftçi, ilk iki hafta içinde Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve diğer paydaşlarla yaklaşık 210 bin vatandaşın barınma ve yemek ihtiyaçlarını giderdiklerini bildirdi.

Hasar tespitinden sonra evi ağır ve orta hasarlı olan vatandaşları talep etmeleri halinde yurt ve konteyner kente yerleştirdiklerini anlatan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Şu anda 5 bin civarında vatandaşımız yurtlarda ikamet etmeye devam ediyor. Yine 2 bin civarında vatandaşımız konteyner kentte misafir ediliyor. Bütün ihtiyaçları karşılanarak misafir ediliyor. Diyarbakır'da gerek konteyner gerek yurtlarda barınma talep eden bütün vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılandı. Şunu bütün rahatlığıyla ifade ediyorum. Diyarbakır'da depremden kaynaklı barınma sorunumuz yok."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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