Diyarbakır'da bir otomobilde 44 kilo 100 gram skunk ele geçirildi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da durdurulan otomobilde 44 kilo 100 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 21 Mayıs'ta kırsaldan temin edilen yüklü miktarda uyuşturucunun Diyarbakır'a sevk edileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Silvan kara yolundaki polis uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan otomobilin lastikleri kapanla patlatıldı.

Bu şekilde durdurulan otomobildeki aramada çantalar içerisinde 44 kilo 100 gram skunk bulundu. Sürücü Ö.E. gözaltına alındı.

Ö.E, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.

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