Diyarbakır'da özel öğrencinin resim sergisi açıldı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da zihinsel engelli Muhammed Ali Barut'un (18), 3 yıllık emeğiyle yaptığı resimler açılan sergiyle beğeniye sunuldu.

Sur Özel Eğitim Meslek Okulu'nda eğitim gören hafif düzey zihinsel engelli 11. sınıf öğrencisi Barut, karakalem ve yağlı boyadan oluşan 40 resim yaptı.

Barut'un yaklaşık 3 yıl boyunca yaptığı resimlerin yer aldığı sergi, tarihi Keçi Burcu'nda düzenlenen törenle açıldı.

Serginin açılışına Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Sur İlçe Milli Eğitim Müdürü Demir Ernez ve özel çocuklar katıldı.

Katılımcıların sergiyi gezmelerinin ardından okul öğrencilerinden oluşan Özel Sesler Korosu tarafından Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'ya özgü türküler seslendirildi.

- "Engelini bu şekilde aşıyor"

Okul Müdürü Erkan Demirci, yaptığı açıklamada, okulda hafif düzeyde otizmli ve zihinsel engelli 86 öğrencinin eğitim gördüğünü, bunların her birinin farklı yeteneğe sahip olduğunu söyledi.

Barut'un resim alanında çok yetenekli olduğunu belirten Demirci, şöyle devam etti:

"Barut'u resim öğretmeni keşfetti. Derslerdeki performansından etkilendi, kendisini geliştirebilmesi için yeni teknikler öğretti. 3 yıldır öğretmeni tarafından eğitilmesi sonucu bireysel resim sergisini açtık. Yağlı boya ve karakalem çalışmasıyla kendisini ifade ediyor, engelini bu şekilde aşıyor."

Demirci, bu tür özel çocukların mutlaka bir yetenek alanı olduğunu, yeteneklerinin keşfedilebilmesi için özel çocukların mutlaka özel eğitim okullarına gönderilmesi gerektiğini kaydetti.

Barut ise yeteneğiyle resimleri yaptığını anlatarak, "Sergiyi açtığım için çok mutluyum. Resme baktığınız zaman duygu çok önemli. O duyguyu verinceye kadar resim çizmeye devam ederim." diye konuştu.





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