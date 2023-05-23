Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne "Anne Dostu Hastanesi" unvanı verildi

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DİYARBAKIR (AA) - Silvan ilçesinde Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne "Anne Dostu Hastanesi" unvanı verildi.



İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce yürütülen "Anne Dostu Hastane Programı" kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi "Anne Dostu Hastane" olmaya hak kazandı.



Hastanede, tek kişilik doğum ünitelerinde anne adayı seçtiği bir yakınıyla birlikte ev rahatlığında ve hareket özgürlüğü hissederek süreci tamamlayacak.





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