Amed Sportif Faaliyetler Başkanvekili Elaldı ile 6 kişi "tehdit"ten gözaltına alındı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Amed Sportif Faaliyetler Başkanvekili Ömer Elaldı ile 6 kişi "tehdit" suçlamasıyla gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "tehdit" suçlamasıyla aralarında Ömer Elaldı'nın da bulunduğu 7 kişiyi, şafak vakti belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Elaldı ve Şahin E, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





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