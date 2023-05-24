Bismil'de asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı

MEB, Bursluluk Sınavı'nda deprem bölgesindeki 30 bin öğrenci için ilave kontenjan açtı

CHP ile Zafer Partisi arasındaki protokolün detayları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Bismil ilçesinde düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince 1 hafta boyunca düzenlenen asayiş uygulamalarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlünün de bulunduğu 17 kişi yakalandı.



Yapılan kontrollerde, 5 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.