Diyarbakır'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında depremzedelere yöresel yemek ikram edildi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında konteyner kentteki depremzedelere yöresel yemek ikramında bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde bu yıl ikincisi düzenlenen hafta kapsamında, Kayapınar ilçesinde kurulan konteyner kentte yöresel lezzetlerin tanıtımı yapıldı.

Daha sonra coğrafi işaretli yemekler, burada kalan depremzedelere dağıtıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Esnaf ve Sanatkar İşleri Daire Başkanı Ahmet Salduş, yaptığı açıklamada, konteyner kentte kalan 5 bin kişiye kentin coğrafi işaretle tescillenmiş yemeklerini ikam ettiklerini söyledi.

Hafta kapsamında coğrafi işaretli ürünleri ilk olarak Sur ilçesindeki İç Kale'de sergilediklerini aktaran Salduş, "Bugünde depremzede vatandaşlarımızı unutmadık ve hazırladığımız 5 bin kişilik yemeğin dağıtımını yapıyoruz. Diyarbakır inanç, kültür ve tarih anlamında iddialı olduğu kadar gastronomi anlamında da iddialı bir kentimizdir." ifadelerini kullandı.

- Çocuklar yemek yapmayı öğrendi

Öte yandan Prof. Dr. Fuat Sezgin İl Halk Kütüphanesi'nde "Çocuk Şefler Atölyesi"ndeki 40 çocuğun katılımıyla etkinlik yapıldı.

Etkinlikte çocuklar domates, biber ve taze fasulyenin nasıl soyulup doğrandığını öğrendi. Çocuklar daha sonra şeflerle birlikte yöresel yemekleri yaptı.

Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Gülşen Coşanöz, Diyarbakır'ın coğrafi işaretle tescillenmiş, unutulmaya yüz tutmuş yemeklerini minik şefler ile uygulayıp, bütün dünyaya tanıtmak istediklerini söyledi.

Bu işi önemsediklerini ve çocukların da küçük yaşta mutfağı öğrenmelerini istediklerini vurgulayan Coşanöz, "Kültürümüzün küçük yaşta öğrenilip sahiplenmesi bizim için çok önemli. Biz bu işlere aracılık etmekten çok keyif alıyoruz." dedi.

İl Halk Kütüphanesi Müdürü Selman Aydoğdu da Diyarbakır'a ait yemekleri çocuklarla beraber yaparak tanıttıklarını anlattı.



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