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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da 11 yıldır aranan kişi yakalandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.



Çalışmalar kapsamında ruhsatsız ateşli silahlarla mermi satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan 11 yıldır aranan C.D. yakalandı.



C.D. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.



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