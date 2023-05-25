Ergani'de açılan "Kitap Kafe" ilgi görüyor

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DİYARBAKIR (AA) - Ergani ilçesinde açılan Kitap Kafe'ye gençler ilgi gösteriyor.



Ergani Belediyesi tarafından açılan Kitap Kafe, 08.00-22.00 saatleri arasında haftanın 7 günü gençlere hizmet veriyor.



Gençlerin ilgi gösterdiği kafede, sessiz bir ortamda kimi ders çalışıyor kimi de kitap okuyor.



Gençler, Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan'a böyle bir imkanı kendilerine sağladıkları için teşekkür etti.

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