Diyarbakır'da okulda deney sırasında meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da özel bir okulda yapılan deney sırasında meydana gelen küçük çaplı patlamada, 3 öğrenci ve 1 öğretmen yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Kayapınar ilçesinde dün özel bir okulun bahçesinde öğrencilere yönelik yapılan etkinlik sırasında laboratuvarda kullanılan malzemelerle yapılan deney sırasında küçük çaplı patlama meydana geldi.

Patlama sonucu hafif yaralanan öğretmen B.S. ile öğrenciler Z.Ö, M.S. ve H.A, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

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