Diyarbakır'da peyzaj düzenlemesi sürüyor

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yapımı tamamlanan kavşak ve refüjlerde peyzaj çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Kayapınar ilçesinde yer alan Diclekent Bulvarı'nı Sultan Sasa Bulvarı'na bağlayan caddede ağaç ve çimlendirme yaptı.

Altyapı çalışmalarını tamamlayan ekipler, Diclekent Caddesi ikinci etabına 210 çınar ağacı dikti, refüj ve kavşaklarına ise toplam 6 dönüm çim serdi.

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