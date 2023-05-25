CHP'li milletvekilleri Diyarbakır'da "sandığa gidin" çağrısı yaptı

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DİYARBAKIR (AA) - CHP'li milletvekilleri İbrahim Özden Kaboğlu, Levent Gök ve Sezgin Tanrıkulu, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için "sandığa gidip, oyunuzu kullanın" çağrısında bulundu.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Kaboğlu, 14 Mayıs'ta mecliste çoğunluğu elde edemediklerini ama 28 Mayıs'ın, verilecek oylarla siyasal iktidarın el değiştirilmesi anlamında son derece önemli olduğunu söyledi.

Levent Gök de Türkiye'nin değişime şiddetle ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Yaşamsal önem taşıyan 28 Mayıs seçimlerinde bütün yurttaşların, demokrasi, özgürlükler ve Türkiye'nin geleceği için önemli bir karara imza atacağını belirten Gök, "28 Mayıs akşamı Türkiye'yi yeni bir güne ve sabaha uyandırmak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Tanrıkulu da herkesin yurttaşlık gereği sandığa gitmesi gerektiğini ifade etti.





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