Diyarbakır'da Bilgievi öğrencilerinin müze ziyareti

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 18-24 Mayıs Müzeler Haftası kapsamında Bilgievi'nde eğitim gören öğrenciler için müze gezisi düzenledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Selahaddin Eyyubi Bilgievi öğrencileri için Cemilpaşa Konağı Diyarbakır Kent Müzesi'ne ziyaret düzenlendi.

Öğrenciler, tarihi eşyaları, materyalleri yerinde gördü, merak ettikleri soruların yanıtlarını buldu.

Gezi programı, hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.





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