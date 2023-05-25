Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'nun eşinden kırsaldaki öğrencilere giysi desteği

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DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun eşi Dürdane Beyoğlu, Karacadağ bölgesindeki okullarda okuyan 500 öğrenciye kendi imkanlarıyla giysi hediye etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağlar'ın Oğlaklı ve Övündüler mahalleleri ile bağlı yerleşim yerlerini ziyaret eden Dürdane Beyoğlu, ilk ve orta dereceli okullarda öğrenim gören 500 öğrenciye giysi desteği sundu.



Çocuklarla yakından ilgilenen Beyoğlu, "Bir çocuğun kalbini ısıtıp, yüzünü güldürmek dünyanın en büyük mutluluğu." ifadesini kullandı.





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