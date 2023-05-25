Diyarbakır'da horoz dövüştüren 29 kişiye 117 bin 595 lira ceza verildi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde horoz dövüştüren 29 kişiye 117 bin 595 lira ceza uygulandı.

Bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altıok Mahallesi'nde bir dernek binasına baskın düzenledi.

Baskında, horoz dövüşü yaptırdığı belirlenen ve dernekte bulunan 29 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 117 bin 595 lira ceza verildi. Dernek yöneticisi M.S.K. (39) hakkında "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapıldı.

Binada yapılan aramada yaralı olarak bulunan 2 horoz, tedavilerinin yapılması ve muhafaza altına alınması için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.



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