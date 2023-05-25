Diyarbakır'da Gelecek ve Güç Birliği partilerinden AK Parti'ye katılım

DİYARBAKIR (AA) - Gelecek Partisi Kulp İlçe Başkanı Müserdin Olcum ile Güç Birliği Partisi Diyarbakır 1. sıra milletvekili adayı Ensari Büyükhan partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen programda, AK Parti'den 28. Dönem Diyarbakır Milletvekili seçilen Galip Ensarioğlu, Olcum ve Büyükhan'a rozetlerini taktı.

Ensarioğlu, burada yaptığı konuşmada, Olcum ve Büyükhan'a partilerine katıldıkları için teşekkür ederek, "Büyükhan ve Olcum kardeşimiz partilerinden ayrılarak kendi kitlesi ve üyeleriyle AK Parti'ye katıldı ve rozetlerini taktık. Cumhur İttifakı'na katıldıkları için ve bu millete hizmet yolunda yoldaşımız oldukları için kendilerine teşekkür ederiz" dedi.





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