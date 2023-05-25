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Diyarbakır'da park halindeki 3 aracın üzerine ağaç devrildi

AA

Diyarbakır'da park halindeki 3 aracın üzerine ağaç devrildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır’da şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalan 3 araçta hasar oluştu.

Merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Şair Sırrı Hanım Sokak'ta bir ağaç, şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi.

Ağacın altında kalan park halindeki 21 ABY 732, 21 KH 229 ve 21 EA 483 plakalı araçlarda hasar oluştu.

Olay yerine gelen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri devrilen ağacı keserek kaldırdı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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