Diyarbakır'da boğulma vakalarına karşı köy ziyaretleriyle çocuklar bilgilendiriliyor

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DİYARBAKIR (AA) - BESTAMİ BODRUK - AYDIN ARİK - Sulama kanalı, nehir ve göletlerde yaz aylarında boğulma vakalarının yaşandığı Diyarbakır'da Devlet Su İşleri (DSİ) 10. Bölge Müdürlüğü ekipleri okul ziyaretleriyle riskli alanlarda suya girilmemesi konusunda çocukları bilgilendiriyor.

DSİ 10. Bölge Müdürlüğünce "Ağaç yaşken eğilir" temasıyla yürütülen çalışma kapsamında boğulma vakalarına karşı bilinçlendirme çalışması başlatıldı.

Kentte sulama kanalı, nehir ve göletlerin bulunduğu Eğil, Ergani, Yenişehir ve Kayapınar ilçelerinde yürütülen çalışma ile ekipler okulları ziyaret ederek çocuklara uyarılarda bulunuyor.

Ekipler riskli alanlarda suya girilmesi halinde karşılaşılacak tehlikeleri sunumlarla anlatıyor.

Eğitim sonunda çocuklara üzerinde "Sulama kanalına girmek tehlikeli ve yasaktır" yazılı balon ve kalemler hediye ediliyor.

Eğitim için ziyaret edilen köylerde ve kırsal mahallelerdeki camilerde de riskli alanlarda suya girilmemesi yönünde Türkçe, Kürtçe ve Zazaca anons yapılıyor.

- "5 bin kişiye eğitim vermeyi düşünüyoruz"

DSİ 10. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır-Batman Sulamaları İşletme ve Bakım Şube Müdürü Dr. Ramazan Yolcu, AA muhabirine, 482 kilometre uzunluğunda ana kanal, 25 sulama ve 25 depolama tesisiyle bölgede 90 bin hektar alanda tarımsal sulama hizmeti sunduklarını belirtti.

Mevcut çalışma sahasında can güvenliğinin sağlanması için tedbirler aldıklarını ifade eden Yolcu, "Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Bölge Müdürlüğü olarak, sulama kanalları, baraj ve gölet çevrelerinde uyarı levhası, ışık uyarı düzeneği, zincir ve şamandıra gibi fiziki tedbirler almaktayız. Bunun yanı sıra esas önemli olan yapısal olmayan tedbirler. Toplumun bilincinin artırılması büyük önem arz etmektedir. Fiziksel tedbirleri ne kadar alırsak alalım önemli olan eğitim çalışmalarına yön vermemiz." dedi.

Yolcu, sulama tesislerine su vermeden önce kamu kurumları ve STK'ler aracılığıyla uyarı yazıları paylaşıldığını dile getirerek ayrıca camilerden anons sistemiyle suya girmenin tehlikeli ve yasak olduğunu aktardıklarını bildirdi.

2023 yılı sulama sezonu için Eğil, Ergani, Yenişehir ve Kayapınar ilçelerindeki 40 yerleşim yerinde eğitim çalışması planladıklarını anlatan Yolcu, "Toplamda 5 bin kişiye eğitim vermeyi düşünüyoruz. Şimdiye kadar 11 mahalleye ulaştık ve yaklaşık 2 bin kişiye eğitim çalışması yaptık." diye konuştu.

Yolcu, kalan çalışmayı da tamamlayarak sulama sezonuna girmeyi planladıklarını aktardı.

"Alınan tüm tedbirlere rağmen kentte son 10 yılda sulama kanalı, göl ve göletlerde 85 kişi yaşamını yitirdi." bilgisini veren Yolcu, özellikle ilkokul çağındaki çocuklara eğitim vermeyi ilke edindiklerini, sulama kanalı bulunan yerlerde öğrencilere yönelik eğitim çalışmasını sürdüreceklerini söyledi.

Ekiplerin ziyaret ettiği Kayapınar ilçesindeki Devegeçidi İlkokulunda okuyan 9 yaşındaki Ahmet Aslan ise sulama kanalına girmenin tehlikeli ve yasak olduğunu öğrendiklerini, kanal ve baraj göllerine girenleri uyaracaklarını belirtti.

Aslan, ekipteki ağabey ve ablalarının verdiği eğitimle öğrendiklerini yakınlarına da anlatacağını söyledi.

10 yaşındaki Beyzanur Şimşek de verilen eğitimle baraj göllerine ve sulama kanallarına girmenin tehlikeli olduğunu öğrendiklerini ifade etti.



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