Diyarbakır'daki deprem konutlarının inşası sürüyor

DİYARBAKIR (AA) - AHMET KAPLAN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Diyarbakır'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından temeli atılan binaların yapımı sürüyor.

TOKİ tarafından Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği 11 ilde evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak için başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Diyarbakır'da ihalesi tamamlanan 6 bin 40 konutun yanı sıra vatandaşların ihtiyacının karşılanacağı cami, okul, park gibi sosyal donatıların yapımına bir süre önce başlandı.

Merkez Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi'nde 1. etapta yer alan 1122 konutun inşaatı için 38 blokun temel betonu döküldü, 1 blokun da kat betonları yükselmeye başladı.

- "Konutlarımız zemin artı 3-4 kat ve 3+1 şeklinde olacak"

Vali Ali İhsan Su, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Diyarbakır'ın da aralarında bulunduğu 11 ilin etkilendiğini anımsattı.

Diyarbakır'da depremde 411 kişinin hayatını kaybettiğini, 255 kişinin de kurtarıldığını anımsatan Vali Su, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Devlet ve hükümet olarak depremin hemen ardından yoğun şekilde çalışmalara başlandığını ifade eden Su, bu çalışmaların aynı hızlılıkla kentte de yürütüldüğünü dile getirdi.

Depremde evleri yıkılan ve ağır gören vatandaşlar için kalıcı konutların hızlı bir şekilde yapılması için çalışmalar gerçekleştirdiklerine işaret eden Su, şu bilgileri verdi:

"TOKİ tarafından bulunduğumuz mevkide (Oğlaklı) şu anda 6 bin 40 konutun yapımına başlandı. İnşallah bu konutları en geç 1 yıl içinde tamamlayarak vatandaşlarımıza teslimini gerçekleştireceğiz. Bu ihaleler devam ediyor, şu anda 6 bin 40 konutun ihalesi yapıldı. Bundan sonra da TOKİ Başkanlığımız ihaleleri yapmaya devam ediyor. Burada ayrıca vatandaşlarımızın istifade edeceği parklar, çarşılar, alışveriş alanları, cami, okul, sosyal donatı alanları yapılacak. Burası bunların tamamının gerçekleşeceği çok güzel kalıcı konutlar bölgesi olacak. Bütün vatandaşlarımıza şimdiden buradaki konutların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Konutların özelliği ve inşaatının yapıldığı zemin hakkında bilgi veren Su, "Burada yapılan konutlarımız zemin artı 3-4 kat ve 3+1 şeklinde olacak. Burası zemin olarak da çok sağlam, tamamen kayalık. TOKİ kendini ispat etmiş bir kurumumuz. Son derece depreme dayanıklı, konforlu güzel konutlarımız burada inşallah yapılacak ve vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." diye konuştu.

TOKİ İnşaat Uzmanı Kürşat Gedikoğlu da Diyarbakır'da 5 etap halinde 6 bin 40 konutun yapımına başlandığını belirtti.

Oğlaklı mevkisinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Gedikoğlu, şunları kaydetti:

"Şu an bulunduğumuz 1. etapta 1122 konut var. Bu konut için 38 blokun temel betonları döküldü, 1 blokumuzun da kat betonları yükselmektedir. Deprem sonrasında başlamış olduğumuz çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. TOKİ olarak vatandaşlarımıza güvenilir yuvalarını bir an önce sunmak için tüm ekiplerimizle beraber var gücümüzle çalışmaktayız."

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