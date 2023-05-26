HDP Eş Genel Başkanı Buldan Diyarbakır'da konuştu:

DİYARBAKIR (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Biz Ümit Özdağ'ın ne dediğine bakmıyoruz, ırkçı ve faşist söylemlerine asla takılmıyoruz. Bizim için esas olan Kılıçdaroğlu'nun topluma vermiş olduğu sözlerdir." dedi.

Buldan, Kayapınar ilçesindeki bir otelde düzenlenen basın toplantısında, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun Türkiye'nin geleceği açısından önemli olduğunu söyledi.

Yeşil Sol Parti olarak birinci turda sürdürdükleri tutumu ikinci turda da devam ettireceklerini duyurduklarını anlatan Buldan, "Ben Ümit Özdağ'ın da Sinan Oğan'ın da iki ittifak içerisine girerek birçok oyunu bozmak adına böyle bir hamle gerçekleştirdiklerini ifade ediyorum. Biz Ümit Özdağ'ın ne dediğine bakmıyoruz. Ümit Özdağ'ın ırkçı ve faşist söylemlerine asla takılmıyoruz. Bizim için esas olan Kılıçdaroğlu'nun topluma vermiş olduğu sözlerdir." diye konuştu.

Eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk de tercihlerinin demokrasiden yana olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"İki seçenekten biri Erdoğan, diğeri Kılıçdaroğlu. Bizim tercihimiz elbette Kılıçdaroğlu olacaktır. Son dönemlerde milliyetçi söylemlerin sonucunda halkımızda bir kırgınlık olduğunu görüyoruz, aynı kırgınlığı biz de yaşıyoruz kendi içimizde. Ama oyuna gelmemek lazım, bu seçimde bir bütün olarak sandık başında olmamız lazım."



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