Diyarbakır ve Siirt'te hasta veya engelliler ekiplerin yardımıyla oylarını kullandı

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DİYARBAKIR/SİİRT (AA) - Diyarbakır ve Siirt'te hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen bazı seçmenler, "seyyar sandık" uygulamasından faydalanarak oylarını kullanırken, bazıları ise sağlık ekiplerinin yardımıyla sandık başına götürüldü.

İl Seçim kurullarınca yürütülen çalışmada görevliler, yatağa bağımlı olduğunu beyan eden seçmenlerin evine sandık götürüyor.

Diyarbakır'da görevliler, hastalığı ve engeli sebebiyle sandık başına gidemeyen seçmenlerin evine sandık ulaştırdı.

Merkez Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi'nde ikamet eden ve yatağa bağımlı yaşayan 67 yaşındaki Yıldız Arslan, evine getirilen seyyar sandıkta oy kullandı.

- Ekiplerin yardımıyla 91 yaşında sandık başına gitti

Siirt'te de İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Evde Bakım Hizmetleri personeli, kentte yaşayan ve kendi imkanlarıyla sandığa gidemeyen 91 yaşındaki Vecide Altın'ın evine gitti.

Sağlık ekipleri Altın'ı, tansiyonunu kontrol ettikten sonra oy kullanacağı Siirt İbrahim Hakkı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne ambulansla götürdü.

Tekerlekli sandalyesiyle sandığın bulunduğu sınıfa alınan Altın, oyunu kullandı.

Altın, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, "Allah devlete ve millete zeval vermesin." dedi.

Sağlık ekipleri oyunu kullanan Altın'ı yine ambulansla evine götürdü.



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