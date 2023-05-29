Diyarbakır'da çiftçilere sulama kanalı yapılıyor

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Silvan ilçesi Keklikdere Mahallesinde sulama amaçlı 7 bin metre uzunluğunda kanal ve hayvan içme suyu göleti çalışmalarına başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Keklikdere Mahallesinde kayalıktan çıkan ve boşa akan kaynak suyundan çiftçilerin faydalanması için proje hazırladı.

Proje kapsamında 7 bin 288 metre kanal, 160 tarla priz kapağı, 13 yol geçidi, 9 sel geçidinin yapılacağı çalışmada 1350 metre boru döşenecek.

Sulama kanalı projesi tamamlandığında 1150 dekar arazi suyla buluşacak.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Keklikdere Mahallesini ziyaret ederek yürütülen çalışmaları inceledi.

Çiftçi'ye, Silvan Kaymakamı Hasan Uğuz ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Nihat Nurbaki eşlik etti.

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